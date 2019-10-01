"كنت محبطًا".. ماني يتحدث عن علاقته بصلاح بعد أزمة بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي أن علاقته بزميله المصري محمد صلاح جيدة، لافتًا إلى هناك بعض الأشياء التي تحدث في كرة القدم ولا تؤثر على العلاقة بين اللاعبين.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريد بول سالزبرج مساء غد الأربعاء في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد تحدث ماني عن علاقته بصلاح وقال: "نحن أصدقاء جيدين، كنت محبطًا منه بعض الشئ".

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وأضاف: " نريد تسجيل المزيد من الأهداف، انظروا إلى مانشستر سيتي سجل 8 أهداف في مباراة واحدة، (مو) لم يراني في اللقطة الشهيرة بمباراة بيرنلي، في النهاية نحن أصدقاء".

وتابع: "نحن أفضل هذا الموسم بالتأكيد، نعمل على تحسين أنفسنا بشكل أفضل، أصبحنا أكثر نضجًا من الموسم الماضي".

وكانت مباراة ليفربول وبيرنلي قد شهدت خروج ماني غاضبًا موجهًا بعض اللوم لصلاح بعد عدم تمرير الأخير الكرة للاعب السنغالي حيث كان في وضعية أفضل للتسديد على المرمى.

جدير بالذكر أن ليفربول استهل مشواره في بطولة دوري الأبطال بالخسارة أمام نابولي بهدفين دون رد.