الخليج 365 يكشف.. صلاح خارج معسكر المنتخب القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، قرر عدم استدعاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لمعسكر شهر أكتوبر الجاري.

ويخوض المنتخب أول تجمع تحت قيادة البدري خلال الفترة من 7 لـ15 أكتوبر يتخلله مباراة بتسوانا الودية يوم 14 من الشهر ذاته.

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وكان البدري أعلن ضم 5 محترفين لقائمة المنتخب في معسكر أكتوبر، وهم: محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجية لاعب أستون فيلا، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، ومحمد النني لاعب وسط بشيكتاش، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالي.

إلا أن مصدر أكد لـ"الخليج 365"، أنه تقرر إراحة صلاح وعدم استدعائه المعسكر المقبل تجنيا للإرهاق.

وتولي البدري القيادة الفنية للمنتخب، وضم بجهازه المعاون محمد بركات مديرا للمنتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربان عامان، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدربا للحراس، ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب.