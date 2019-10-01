مصدر يكشف لمصراوي موعد إعلان البدري عن قائمة المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالمنتخب، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، قرر إعلان قائمة معسكر أكتوبر يوم الأحد 6 أكتوبر مساءً عقب مباريات الأسبوع الثالث للدوري.

وتقام مباريات الأسبوع الثالث على مدار أيام 4، و5، و6 من الشهر الجاري، والتي تختتم بمواجهة الزمالك ونادي مصر الثامنة مساء الأحد 6 أكتوبر.

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لـ"الخليج 365"، أن البدري قام بتوزيع أعضاء الجهاز الفني لحضور المباريات المتبقية بالجولة الثانية، وكذلك الجولة الثالثة للدوري.

وتقرر أن يحضر البدري مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي، على ملعب السلام، مساء الأربعاء.

ووفقا للمصدر، طلب المدير الفني للمنتخب، من أعضاء الجهاز تحضير قائمة بأسماء اللاعبين من وجهة نظرهم، قبل عقد اجتماع يوم الخميس 3 أكتوبر لوضع القائمة النهائية.

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ولن يُعلن البدري القائمة إلا عقب الجولة الثالثة تحسبا لأي إصابات أو تغييرات طارئة.

وأشار المصدر إلى أن البدري طلب من الجهاز الفني عدم ظلم أي لاعب، وأن يكون العدل أساس الاختيار.

وكان البدري أعلن ضم 5 محترفين لقائمة المنتخب في معسكر أكتوبر، وهم: محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمود تريزيجية لاعب أستون فيلا، وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، ومحمد النني لاعب وسط بشيكتاش، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالي.

إلا أن مصدر بالجهاز الفني أكد لـ"الخليج 365"، أنه تقرر إراحة صلاح وعدم استدعائه المعسكر المقبل تجنيا للإرهاق.

ويخوض المنتخب أول تجمع تحت قيادة البدري خلال الفترة من 7 لـ15 أكتوبر يتخلله مباراة بتسوانا الودية يوم 14 من الشهر ذاته.