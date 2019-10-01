محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:
أكد مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، أن مباراة لأهلي "صعبة"، لافتًا إلى أن لاعبي الأهلي "هيموتوا نفسهم" خلال المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية.
ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الأهلي، مساء غدٍ الأربعاء في مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"يلّاكورة": "مباراة الأهلي في غاية الصعوبة، الأهلي يعيش حالة فنية وبدنية رائعة".
وأضاف: "مستعدون لخوض المباراة وجميع اللاعبين جاهزون". وتابع: "درست الأهلي بشكل جيد مع مدربه الجديد من خلال المباريات الأخيرة".
وواصل: "جميع اللاعبين يريدون الظهور بشكل جيد لنيل فرصة اللعب الأساسي مع فايلر، فبالتالي اي لاعب سيتم الاعتماد عليه "هيوت نفسه". وأكمل: "باسم مرسي وأيمن الطرابلسي جاهزان للمباراة، هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مختار مختار لمصراوي: مواجهة الأهلي صعبة.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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