المصري يخوض مبارياته بالكونفدرالية على ملعب برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن مباريات الفريق في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.
وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن سبب خوض الفريق مبارياته في برج العرب، ترجع لتمسك الإدارة بحضور الجماهير في البطولة الإفريقية.
وأكد أن الفريق كان يرغب في خوض المباريات على ملعب السويس، واستدرك: "لم نحصل على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير بالسويس".
وأكمل عضو المصري تصريحاته: "لا غنى عن تواجد جماهير المصري في المباريات"، مشيرًا إلى أن التواجد الجماهير سيدفع الفريق للاستمرار في الأدوار المتقدمة بالبطولة.
وتأهل المصري لدور الـ32 الثاني بعد تخطي عقبة ماليندي بطل زنجار رباعية ذهابا، قبل الفوز إيابا بنتيجة (3-1).
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