فايلر يستبعد ديانج والشيخ من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد أحمد الشيخ واليو ديانج من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي.

وشارك الشيخ وديانج في تشكيل الأهلي الأساسي أمام كانو سبورت إلا أن فايلر قرر استبعدهم من لقاء غدا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.