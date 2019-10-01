الزمالك يوقع غرامة نصف مليون جنيه على محمود علاء بسبب خناقته مع عنتر

وقع مجلس إدارة نادي الزمالك، غرامة مالية على مدافع الفريق محمود علاء نصف مليون جنيه، بسبب ما بدر منه تجاه زميله محمد عنتر. وكان ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر، قد دخلا في مشادة عنيفة وصلت للتطاول بالأيدي، خلال مران الفريق على ملعب برج العرب عقب إلغاء مواجهة جينراسيون السنغالي. وبدأت القصة أثناء التقسيمة التي نظمها ميتشو بعد إلغاء المباراة، وتدخل عنتر بقوة على محمود علاء في كرة مشتركة، تشابك بعدها اللاعبين بالأيدي ولم يستطيع ميتشو والجهاز الفني إيقاف الثنائي ليتصاعد الأمر. ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الثامنة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز

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