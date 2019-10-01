يجهز البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لنادي طلائع الجيش الثنائي حسام باولو وناصر منسى لقيادة خط الهجوم للفريق امام بيراميدز في الدوري العام خلال مباراة الأسبوع الثالث في الدوري العام. الثالث في الدوري العام. ويستعد الطلائع لمباراة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى، المقرر لها الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى. Advertisements كما يجهز فارياس السنغالى تالا نداى مهاجم الطلائع للظهور فى مباراة بيراميدز بعدما غاب عن المباراتين الماضتين للفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية. وكان طلائع الجيش تعادل امام انبي وشهد اللقاء طرد عمرو مهاجم الفريق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسام باولو وناصر منسي يقودان هجوم طلائع الجيش أمام بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.