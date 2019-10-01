تأجيل مباراة النصر والفيصلى فى الدوري السعودي للمحترفين

قررت لجنة المسابقات فى الاتحاد السعودى لكرة القدم، تأجيل مواجهة فريقى النصر والفيصلى، والمقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "

الدوري السعودي " .

ذكرت اللجنة فى بيانها أن المباراة التى كان مقرر لها السبت 5 أكتوبر المقبل على ستاد الملك

فهد الدولي بالرياض، تم تأجيلها لتقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر المقبل.

أضاف البيان أن تأجيل المباراة جاء بسبب انشغال ستاد الملك فهد الدولي باستضافة فعاليات موسم الرياض، وعدم جاهزية ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات .