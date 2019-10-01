بعثة يد الزمالك تغادر إلى الرأس الأخضر للمشاركة في بطولة أفريقيا

تغادر فجر غدًا الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك متوجهة إلى دولة الرأس الأخضر للمشاركة في بطولة الأندية الأفريقية للأندية أبطال الدوري في الفترة من ٤ أكتوبر إلى ١٣ أكتوبر الجاري. إلى ١٣ أكتوبر الجاري. ترأس البعثة الدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس إدارة النادي، وتضم البعثة اللاعبين: أحمد الأحمر ومحمد رمضان (هتلر) ومحمد علي ومحمود خليل (فلفل) وهشام السبكي وكريم أيمن أحمد مؤمن ( دودو) وعلي هشام ويحيي الدرع ومصطفى خليل وحسن قداح وأكرم يسرى وأحمد حسام وحازم ممدوح ومحمد عبدالرحمن (بودى) ومحمد علاء (لوكا) ومصطفى صادق (دونجل) ووسام سامي نوار وهشام شديد. ومحمود خليل (فلفل) وهشام السبكي وكريم أيمن أحمد مؤمن ( دودو) وعلي هشام ويحيي الدرع ومصطفى خليل وحسن قداح وأكرم يسرى وأحمد حسام وحازم ممدوح ومحمد عبدالرحمن (بودى) ومحمد علاء (لوكا) ومصطفى صادق (دونجل) ووسام سامي نوار وهشام شديد.

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