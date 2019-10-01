تامر موسي يمثل الإسماعيلي في قرعة دور الـ16 بالبطولة العربية

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تكليف المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادي بحضور قرعة دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". قرعة دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية". سوف تجرى فعاليات القرعة يوم الخامس من أكتوبر الجاري في مدينة الرياض بالسعودية. وكان تأهل الدراويش لدور الـ16 على حساب الأهلي الليبي في دور الـ32 بنتيجة المبارياتين 4-3 .

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