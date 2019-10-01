يستعد نادي برشلونة الإسباني لتسجيل نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا على ملعبه "كامب نو" عندما يلتقي إنتر ميلان في التاسعة مساء الغد الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
كما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن
وتعد أخر هزيمة لبرشلونة علي ملعبه في تشامبيونزليجأمام روبن كازان بنتيجة هدفين لهدف في 20 أكتوبر 2009.
ونجح برشلونة في الفوز ب25 مباراة علي ملعبه بدوري أبطال أوروبا انتهت 3 منهم بالتعادل أمام: ميلان(2-2) في موسم 2011/2012، وبنفيكا (0-0) موسم 2018/2019، توتنهام (1-1) موسم 2018/2019، وتمكن من تسجيل 85 هدفاً بينما تلقت شباكه 14 هدفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة إنتر ميلان.. برشلونة لا يخسر على ملعبه في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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