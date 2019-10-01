قبل مواجهة إنتر ميلان.. برشلونة لا يخسر على ملعبه في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة الإسباني لتسجيل نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا على ملعبه "كامب نو" عندما يلتقي إنتر ميلان في التاسعة مساء الغد الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

كما أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن

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برشلونة حافظ علي سجله التهديفي خالياً من الهزائم علي ملعبه ووسط جمهوره بدوري أبطال أوروبا خلال السنوات العشر الأخيرة.

وتعد أخر هزيمة لبرشلونة علي ملعبه في تشامبيونزليج

أمام روبن كازان بنتيجة هدفين لهدف في 20 أكتوبر 2009.

ونجح برشلونة في الفوز ب25 مباراة علي ملعبه بدوري أبطال أوروبا انتهت 3 منهم بالتعادل أمام: ميلان(2-2) في موسم 2011/2012، وبنفيكا (0-0) موسم 2018/2019، توتنهام (1-1) موسم 2018/2019، وتمكن من تسجيل 85 هدفاً بينما تلقت شباكه 14 هدفاً.