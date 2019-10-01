موعد مباراة الشباب السعودي وشبيبة ساورة الجزائري بالبطولة العربية

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الثلاثاء مواجهة فريق الشباب السعودي أمام نظيره فريق شبيبة الساورة الجزائري ، وذلك ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية " .

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على

ملعب 20 أوت في الجزائر انتهى بفوز الشباب بعد أن نجح في قلب الطاولة أمام شبيبة الساورة بثلاثية مقابل هدف عبر الثلاثي:" سيبا جونيور - عبدالله الحمدان - دانيلو اسبريا " .

موعد مباراة الشباب وشبيبة الساورة :

تقام مباراة الشباب ضد فريق شبيبة الساورة فى تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت مصر.

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الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الشباب السعودي وشيبة الساورة الجزائري:

تذاع مباراة الشباب وسبيبة الساورة بشكل حصري عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".