شاهد.. رسالة غرامية من زوجة محمود تريزيجيه في عيد ميلاده الـ25

حرصت نوران زوجة النجم المصري محمود تريزيجيه المحترف لدي صفوف إستون فيلا الإنجليزي على تهنئة زوجها في عيد ميلاده الـ25.

ونشرت نوران صورة تجمعها بتريزيجية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" معلقة

عليها قائلة:" كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، أنت صديقي وروحي ومنزلي، وكل أحلامي، أنا أسعد إنسانة على وجه الأرض لأنك معي، أنت كل شىء ليا، عيد ميلاد سعيد حبيبي ، أنا أحبك كثيرًا".

يستعد محمود تريزيجيه لاستقبال المولود الأول، تم استدعاء تريزيجيه لقائمة منتخب مصر لخوض مباراة بتسوانا الودية المحدد لها 14 أكتوبر المقبل، ضمن استعدادات "الفراعنة" للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون،.