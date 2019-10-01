قبل لقاء اليوم .. الهلال يتفوق على السد فى دوري أبطال آسيا

يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق السد القطري مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جاسم بن حمد الدولي، وذلك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .

يتفوق فريق الهلال على نظيره فريق السد القطري، حيث التقي الفريقان فى 12 مواجهة فاز الفريق السعودي على منافسه في 10 مباريات بدءًا

من دور المجموعات، بينما حقق فريق السد الفوز فى مبارتين و حسم التعادل 3 مباريات ،و سجل الزعيم 17 هدفًا، واستقبل 9 أهداف، فيما أحرز السد 15 هدفًا، واهتزت شباكه 13 مرة.

نستعرض لكم تاريخ مواجهات الهلال السعودي مع السد القطري:

الهلال فاز فى أول مبارتين بنتجة 1/0 في الدوحة ثم 2/1 في الرياض.

كما فاز الهلال في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس عام 2002 بهدف نظيف.

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فى نظام البطولة الجديد 2003 فاز السد خلال بنتيجة 3-1 .

2010 الهلال حقق الفوز 3-0 على ستاد جاسم بن حمد، وحسم التعادل السلبي مباراة الإياب.

2015 آخر مواجهة فاز السد بهدف نظيف ثم فاز الهلال (2-1).

أكبر فوز للهلال بنتيجة (5-0)، ضمن مجموعات أبطال آسيا 2014.