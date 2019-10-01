لاعبو الإسماعيلي تتجه إلى الإسكندرية لمواجهة المصري

غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إلى الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

وظهرت علامات الإصرار والتحدى على وجوه اللاعبين، سعيًا لاستمرار مسيرة الانتصارات بعد الفوز على الجونة بالجولة الافتتاحية.

وكان الصربى ميودراج يسيتش المدير

الفنى قد أعلن قائمة لاعبيه التى ضمت 20 لاعبًا من بينهم محمد صادق العائد بعد غياب بجانب أحمد مدبولى ومحمود دونجا عقب اكتمال جاهزيتهما.

وتضم قائمة الإسماعيلي كلًا من..

حراسة المرمى: محمد مجدى عبد الفتاح ، محمد فوزى

Advertisements

خط الدفاع: محمد مجدى الجمل ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، إبراهيم أبو اليزيد ، أسامة إبراهيم ، أحمد أيمن.

خط الوسط:. عماد حمدى ، محمد بيومى ، محمود دونجا ، أحمد مدبولى ، همام طارق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق.

خط الهجوم: شيلونجو ، بيكيتى سيلفا ، محمد حمدى زكى ، محمد الشامى ، وجيه عبد الحكيم.