أحمد حسن: محمد صلاح لا يستحق شارة قيادة مصر، هؤلاء الأحق!

شكك قائد منتخب مصر الأسبق “أحمد حسن” في أحقية نجم ليفربول “محمد صلاح” بحمل شارة قيادة مصر خلال تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، معللاً ذلك بوجود أكثر من لاعب أقدم منه مثل أحمد فتحي وأحمد حجازي ومحمد النني.

وعارض أحمد حسن فكرة تغيير معايير منح شارة قيادة منتخب مصر من اللاعب الأقدم إلى اللاعب الأميز، بعدما انتشرت تقارير صحفية حول نية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر “حسام البدري” لمنح صلاح الشارة بصفته الأكثر تأثيرًا.

وقال الحاصل على 4 بطولات أمم أفريقيا من بينهم بطولتين كقائد “محمد صلاح لا يستحق الحصول على شارة قيادة منتخب مصر في الفترة الحالية بسبب وجود مجموعة من اللاعبين الأقدم منه في المنتخب”.

وأضاف أحمد حسن في تصريحاته التي نقلها موقع صدى البلد “يوجد أحمد فتحي وهو أقدم من صلاح.، كذلك أحمد حجازي لاعب وست بروميتش، ومحمد النني المعار من آرسنال إلى بيشكتاش، وأيضًا حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي”.

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وأتم الصقر حديثه “لا يوجد شك في أن محمد صلاح نجم نجوم منتخب مصر الأول وأحد أبرز لاعبي العالم في الوقت الراهن لما يقدمه مع ليفربول من مستوى رائع للغاية، ولكن لا يصح إعطاءه شارة القيادة دون الحصول على إذن من اللاعبين الأقدم منه في المنتخب”.

وينوي المدير الفني لمنتخب مصر “حسام البدري” استبعاد محمد صلاح من مباراة بوتسوانا الودية منتصف أكتوبر، بهدف إراحته بعد ضغط المباريات الذي واجهه على مدار شهري أغسطس وسبتمبر رفقة ليفربول، حيث شارك في 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، ولعب أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، وسيعود للظهور أمام ريد بول سالزبورج النمساوي في الجولة الثانية من دوري الأبطال هذا الأسبوع.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد حسن رُشح للتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر مع حسام البدري.

لكن الاختيار وقع على نجم الأهلي والإسماعيلي الأسبق “محمد بركات”.