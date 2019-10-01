أبو تريكة: مانشستر يونايتد وآرسنال..مباراة من الدوري البوتسواني

سَخر أسطورة الكرة المصرية محمد أبو تريكة من مستوى مانشستر يونايتد وآرسنال في مباراة قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت في ساعة متأخرة أمس الاثنين، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، مطالبًا نجله سيف بغلق التلفاز على الفور والذهاب إلى فراشه للاستعداد لليوم الدراسي الجديد.

ووصف أبو تريكة المباراة وكأنها من الدوري البوتسواني بسبب الأداء التعاوني من جانب اللاعبين خاصةً في الشوط الأول الذي شهد تسجيل مانشستر يونايتد لهدف من تسديدة للاعب الاسكتلندي مكتومناي، قبل أن يُدرك الجابوني بيير إيميريك أوباميانج التعادل مطلع الشوط الثاني بعد استعانة الحكم بتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

وقال أبو تريكة أثناء تواجده في ستوديو قنوات بي إن سبورتس لتحليل المباراة “ما رأيناه قبل قليل ينطبق عليه وصف العك الكروي، الشوط الأول كان أقل شوط في السبع جولات التي لعبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا أجد أي شيء فني استطيع التحدث عنه في مثل هذه المباراة المملة”.

وأضاف “المباراة كأنها كانت في الدوري البوتسواني، مع احترامي لبوتسوانا. سيف ابني يشجع آرسنال، وآرسنال متأخر، اذهب للنوم يا سيف عندك مدرسة غدًا”.

وواصل تريكة “اللاعب الوحيد الذي صنع الفارق كان مكتومناي، وهو أفضل لاعب في الشوط الأول لأنه طبق أفكار سولشاير بحذافيرها، أما باقي زملائه فكانوا في واد آخر”.

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وأوضح الفائز بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات مع الأهلي “كل مدرب حاول الضغط على مفاتيح لعب المدرب الآخر، لكن كل طرف كان يفقد الكرة بسهولة، وجميع المحاولات التي رأيناها من الطرفين كانت فردية”.

وأتم الماجيكو حديثه “المستوى العام لمانشستر يونايتد وآرسنال لا يُعبر قط عن الجودة وحجم الصرف في السوق”.

وأضر هذا التعادل بموقف الفريقين في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث وضع آرسنال في المركز الرابع برصيد 12 نقطة وهو نفس رصيد نقاط وست هام الخامس، وأكثر من توتنهام وتشيلسي وبورنموث وكريستال بالاس بنقطة يتيمة، بينما تراجع مانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الانجليزي إلى المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، و9 نقاط واضحة عن ليستر سيتي الثالث، في استمرار واضح للمنافسة المنحصرة بين رفاق محمد صلاح ورياض محرز على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.