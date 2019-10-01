"ماني" يروي تفاصيل أزمته مع محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.



ويتأهب ليفربول لاستقبال ريد بول سالزبورج النمساوي، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقال ماني في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل على تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك".



وأضاف: "نحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم للتحسن، نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".



وتطرق ماني للحديث عن مشكلته السابقة مع زميله محمد صلاح في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي: "هذه هي كرة القدم، ترغب في تسجيل المزيد من الأهداف، انظر إلى مانشستر سيتي، لقد فاز 8-0، وبالنسبة لنا، من المهم أن نسجل المزيد من الأهداف".



وواصل: "لم يرني صلاح، وشعرت بالإحباط، هذا أمر وارد حدوثه، نحن أصدقاء جيدين للغاية".



وعبر ماني عن غضبه الشديد، بعدما استبدله المدرب يورجن كلوب بالسويسري شيردان شاكيري، رغم تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة بيرنلي، اعتراضا على تمرير صلاح الكرة له في إحدى الفرص.



وعن فترته السابقة كلاعب في صفوف سالزبورج: "كإنسان، تعلمت هناك الكثير، الدوري النمساوي جيد، بدأت مسيرتي مع هذا الفريق وتعلمت الكثير".



وزاد: "هو فريق جيد للغاية ويبلي بلاء حسنا، ويتصدر المجموعة، ونكن له كل الاحترام قبل مواجهة الغد".



وعن لاعب سالزبورج إيرلينج هالاند، قال: "شاهدته في بعض الأحيان، هو لاعب جيد للغاية، يملك هذا الفريق الكثير من اللاعبين الجيدين، وعلينا الحذر، فهو يتمتع بالرغبة في تحقيق الأفضل".



وتابع: "هذه مباراة خاصة بالنسبة لي، لعبت هناك لمدة عامين، والآن أواجههم، أنا مستعد لذلك، أحب المدينة والنادي، أنا سعيد لرؤية زملائي السابقين، ولكني أرغب في التغلب عليهم".



وعلق ماني على وجود المدافع فيرجيل فان دايك في فريقه: "نحن سعداء بذلك، إنه يقدم عملا عظيما، ويفوز بكل كرة ويمرر بامتياز، كحال باقي المدافعين في الفريق، الأمر يتعلق بالفريق ككل".



المصدر: موقع كورة