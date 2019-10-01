رياضة | ريال مدريد يتحصن برقمه المميز أمام كلوب بروج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتحصن برقمه المميز أمام كلوب بروج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني يواجه نظيره كلوب بروج ، في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ، وذلك على معقله في ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن الجدير بالذكر انه لم يسجل ريال مدريد أي هزيمة في المباراة الأولى على أرضه في الكأس الأهم بأوروبا في ملعب سانتياجو برنابيو.

واستدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، والذي حظي بجميع اللاعبين في المران الأخير باستثناء فيرلان ميندي وماركو أسينسيو، 19 لاعباً لمواجهة بروج، وكما هو متوقع سيلعب البلجيكي إيدين هازارد، الذي يخوض مباراته الأولى في المسابقة الأوروبية الأغلى في البرنابيو، وقال البلجيكي قبل المباراة: "أتوقع مباراة بأهداف كثيرة وفوزٍ عريض".

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ويصل منافس ريال مدريد إلى اللقاء بعدما حافظ على سجله خالٍ من الهزائم في الليجا هذا الموسم، حيث تجاوز الفريق الذي يديره فيليب كليمينت في الجولات السابقة لدوري الأبطال فريقي دينامو كييف ولاسك وبدأ دور المجموعات بتعادلٍ في الديار ضد جالطة سراي.

وألمحت التقراير إلى أنه لا بد من العودة إلى موسم 1976-77 للوقوف على المواجهة الوحيدة بين ريال مدريد وبروج في كأس أوروبا، فاليوم، يلتقي الفريقان مجدداً للتنافس على النقاط الثلاث.

ويستضيف سانتياجو برنابيو مباراته الأولى في دوري الأبطال 2019-20 ، وسيصدح نشيد المسابقة القارية من جديد هذا المساء في الملعب الذي يعيش المواعيد الأوروبية بشغف خاص. سيكون بروج، متصدر الدوري البلجيكي، منافس ريال مدريد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

يذكر انه يتصدر البلانكوس الدوري محافظين على سجلهم خالٍ من الهزائم في الليجا وسيحاولون تحقيق تلك الأحاسيس الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، وحافظ الفريق الأبيض على نظافة شباكه في المباراتين ضد إشبيلية وأوساسونا وأتلتيكو مدريد ولم يسمحوا إلا بتسديدة واحدة على المرمى.