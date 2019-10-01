رياضة | الزمالك يجهز مدافعه للمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يجهز مدافعه للمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الدفع بمحمد عبدالغني في تشكيل الأبيض لمباراة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري.

ويخضع محمد عبد الغني لاختبار طبي على هامش تدريب الزمالك اليوم من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة أمام المقاصة.

وتعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية اثناء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث غادر الملعب بعد انطلاق اللقاء بعدة دقائق.

وخضع اللاعب لبرنامج طبي وتأهيلي خلال الايام القليلة الماضية بعد تعرضه للإصابة، حيث غاب عبدالغني عن مباراة الاتحاد السكندري في افتتاح مشوار الابيض ببطولة الدوري الممتاز.

ويختتم الزمالك اليوم الأربعاء تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة في بطولة الدوري المصري العام.

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ويواجه فريق الزمالك نظيره مصر للمقاصة غدا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

في سياق متصل قام مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة بقيادة اللواء محمد عبدالسلام بإصدار بيان رسمي حول الموقف النهائي لاذاعة المباراة المقرر إقامتها غدا وجاء نص البيان كالتالي:

قرر مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام عدم إذاعة مباراة الزمالك نهائيا سواء "تليفزيونيا أو فضائيا أو في الإذاعة" ، ومن المقرر أن تقام المباراة بعد غد الخميس على استاد السلام في الأسبوع الثاني من الدوري المصري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان فريقه له مستحقاته متأخرة كبيرة لدي الشركة الراعية من الموسم الماضي ولم يحصل النادي علي اي جزء من مستحقات الموسم الجديد.

وأوضح هويدي أن مجلس المقاصة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وضمان الحفاظ علي مستحقاته للموسم الجديد.