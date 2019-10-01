رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. استبعاد صالح جمعة من لقاء الإنتاج لأسباب تأديبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. استبعاد صالح جمعة من لقاء الإنتاج لأسباب تأديبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي.

وكما أكدنا أمس أن محمود الخطيب أصدر فرمانا بتجميد خدمات صالح جمعة بسبب عدم التزامه وهو الأمر الذي ناقشه فايلر وسيد عبدالحفيظ، ليقوم السويسري بتطبيقه ويقرر استبعاد اللاعب من قائمة المباراة.

كما استبعد ديانج كلا من أحمد الشيخ وديانج رغم مشاركتهم أساسيا في تشكيل الأهلي ذذ أمام كانو سبورت.

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وكشفت مصادر أن قائمة الأهلي بلقاء الإنتاج نفسها قائمة لقاء كانو سبورت باستثناء ضم أفشة وحمدي فتحي بدلا من الشيخ وديانج.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.