رياضة | الأهلي ينهي أزمة رمضان صبحي مع ستوك سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ينهي أزمة رمضان صبحي مع ستوك سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ في التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة نادي ستوك سيتي الإنجليزي؛ للحصول على باقي مستحقات بيع رمضان صبحي منذ ثلاثة أعوام.

وتقدر مستخقات الأهلي لدى النادي الإنجليزي بقيمة 2 مليون يورو؛ نظير رحيل رمضان صبحي إلى ستوك سيتي؛ في يوليو عام 2016؛ مقابل 5 ملايين يورو بجانب مليون يورو إمتيازات نظير نسب مشاركات في المباريات .

وكانت إدارة ستوك سيتي سددت ما يقرب من 3 ملايين يورو؛ قبل أن يتم الحجز على مبلغ 2 مليون يورو كعقوبات على النادي لصالح شركة مسك والتي تولت إدارة القناة قبل فسخ التعاقد.

ومن المقرر أن يتم حل مشكلة مستحقات الأهلي؛ خلال الساعات القليلة المقبلة؛ عقب توصل جميع الأطراف المتنازعة لصيغة اتفاق شبه نهائي.

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على جانب آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدمبقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني؛ لمواجهة الإنتاج الحربي؛ مساء الأربعاء المقبل على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

واعترف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأهمية مواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري وذلك لمواصلة انطلاقة الفريق، والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التي يتطلع إليها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الحالية قبل توقف المسابقة.

وأوضح عبدالحفيظ أن الإنتاج الحربي يحظى بكل احترام وتقدير من الأهلي وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة.

وقال عبد الحفيظ: "الإنتاج الحربي فريق يضم جهازا فنيا محترما بقيادة مختار مختار، وقدم كرة جيدة خلال الموسم الماضي، وحصل على نقطة من الأهلي خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار، ونتائجه تؤكد على ذلك".

وأضاف عبدالحفيظ: "الأهلي يسير خطوة بخطوة، ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وهناك فصل بين البطولات التي يشارك بها الفريق، بسبب الكم الهائل من خبرات اللاعبين".