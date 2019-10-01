محامي نيمار يتزعم الدخول في قضية جديدة ضد برشلونة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أقحم خوان دي ديوس كريسبو، محامي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، نفسه في قضية جديدة ضد برشلونة.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن كريسبو رفع قضية ضد برشلونة، للحصول على حقوق أريدو بريدا، المستشار الرياضي السابق لبرشلونة، بداعي أن الأخير تم إنهاء عقده بطريقة غير عادلة.

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وكان خوان دي ديوس كريسبو هو من تكفل بإيداع 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد نيمار مع برشلونة، ليرحل إلى سان جيرمان في صيف 2017.

ويطالب بريدا بالحصول الأموال المنصوص عليها في عقده مع برشلونة، والذي كان يتبقى فيه 3 سنوات.

يذكر أن برشلونة جدد ارتباطه مع بريدا لمدة 5 سنوات في عام 2017، قبل أن يتم إنهاء العقد في الصيف الماضي.