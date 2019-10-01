باريس سان جيرمان يكرم كولين داجبا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

استقر مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي على توقيع عقد جديد مع اللاعب الشاب كولين داجبا، ظهير أيمن الفريق.



وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة بي إس جي سوف تقوم بتمديد تعاقد داجبا لموسم إضافي، ينتهي في صيف 2024 مع تحسين راتبه الشهري.

وأوضحت أن هذا الملف كان مفتوحا أثناء فترة عمل المدير الرياضي السابق أنتيرو هنريكي، وتوقف مؤقتا عند تولي خليفته البرازيلي ليوناردو المسؤولية.

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ولفتت إلى أن توماس توخيل مدرب بي إس جي مقتنع تماما بقدرات كولين داجبا، ورفض أكثر من عرض لبيعه صيف العام الجاري، أبرزها من نادي لايبزيج الألماني.

ويتعافى كولين داجبا من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة ستراسبورج، يوم 14 سبتمبر الماضي في بطولة الدوري.

وبات داجبا من الركائز الأساسية لسان جيرمان بعد الاستغناء عن الظهير البرازيلي المخضرم دانييل ألفيس، حيث يتنافس اللاعب الفرنسي الشاب حاليا مع زميله البلجيكي توماس مونييه.