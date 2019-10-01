شكرا لقرائتكم انطلاق دوري السيدات السوداني وسط اهتمام رسمي وشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلق يوم الاثنين أول دوري لكرة القدم النسائية في السودان، بمباراة بين فريقين في الخرطوم تابعها مئات المشجعين والدبلوماسيين من المدرجات.

وأقيمت المباراة الأولى بين فريقي التحدي والدفاع في العاصمة السودانية، علما بأن المباريات ستشمل أيضا مدن مدني والأبيض وكادقلي.

وقالت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة في السودان: هذا يوم تاريخي ليس للرياضة فحسب ولكن للسودان ككل، نحن في الوزارة سنعطي اهتماما خاصا للرياضة النسوية عموما وكرة القدم بصورة أخص، خاصة في مجال البنية التحتية.

واكتظت المدرجات بعائلات اللاعبات وكذلك عدد من الدبلوماسيين الذين أبدوا سعادتهم بتنفيذ هذه الخطوة، وبالإضافة إلى ذلك كان للإعلام حضور لافت دعماً لكرة القدم النسائية.