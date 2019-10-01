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أوباميانغ يخطف لأرسنال نقطة ثمينة من ملعب يونايتد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - خطف النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ نقطة ثمينة لفريقه أرسنال من مباراة القمة التي جمعته مانشستر يونايتد يوم الاثنين ضمن المرحلة السابعة من الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر بهدف عن طريق الإسكتلندي سكوت مكتوميناي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم أدرك الغابوني بيير إيمريك أوباميانج التعادل لأرسنال في الدقيقة 58.

ورفع مانشستر رصيده بعد هذا التعادل إلى تسع نقاط في المركز العاشر بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

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