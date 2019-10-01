«ماكانش بيهزر لما شال المنتخب من صفحته» .. محمد صلاح خارج قائمة الفراعنة

الموجز

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة مدربه الجديد حسام البدري، عن احتمالية غياب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن معسكر المنتخب المقرر إقامته في السابع من أكتوبر المقبل بدعوى إجهاده.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في منشور على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك أمس، إن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني تواصل مع محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد الذي يعاني منه، بسبب ضغط المباريات المتلاحقة ومدى احتياجه إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.

وبالنظر إلى أرقام محمد صلاح، فإن الفرعون المصري يشارك في مباراة كل 6 أيام، حيث خاض منذ بداية الموسم الحالي حتى الآن مع ليفربول 10 مباريات.

ونرصد من خلال هذا التقرير مشاركات محمد صلاح مع فريقه ليفربول في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

4 أغسطس: شارك محمد صلاح في نهائي الدرع الخيرية مع ليفربول أمام فريق مانشستر سيتي.

9 أغسطس: شارك صلاح في أولى مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي.

14 أغسطس: شارك صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي

17 أغسطس: شارك مع فريقه أمام فريق ساموثهامبتون في الدوري الإنجليزي

24 أغسطس: شارك مع ليفربول أمام أرسنال

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31 أغسطس: شارك أمام فريق بيرنلي

وعقب مباراة بيرنلي، كان هناك توقف دولي للمنتخبات في كل دول العالم، إلا أن المنتخب المصري لم يخوض أي مباراة ودية حينها، ليفضل صلاح قضاء إجازة قصيرة مع أسرته في الإمارات.

14 سبتمبر: شارك صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد

17 سبتمبر: شارك أمام فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا

22 سبتمبر: شارك الفرعون أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

28 سبتمبر: شارك صلاح في مباراة ليفربول الأخيرة بالدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد

ومن المقرر أن يشارك يخوض صلاح مباراة مع ليفربول غداً الأربعاء أمام فريق سالزبورج في بطولة دوري أبطال أوروبا. كما أنه من المتوقع أن يشارك أمام ليستر سيتي يوم السبت المقبل على ملعب الانفيلد في الدوري الإنجليزي.

وبهذه الأرقام، فإن صلاح يشارك في مباراة كل 6 أيام مع فريقه ليفربول، والذي يعد معدلاً طبيعياً لجميع اللاعبين في أوروبا.

يشار إلى أن محمد صلاح أعرب عن حزنه الشديد في الفترة الأخيرة بعد عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم له في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تقدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث توّج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحصد صلاح المركز الرابع.