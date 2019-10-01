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جدول مباريات يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي ودوري ابطال اوروبا

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اسم المباراة الجولة اسم الملعب موعد المباراة إنتر / يوفنتوس  الجولة السابعة  ملعب جوزيبي مياتزا  6 أكتوبر 2019. يوفنتوس / بولونيا  الجولة الثامنة  ملعب أليانز  20 أكتوبر 2019. ليتشي / يوفنتوس  الجولة التاسعة لم يتم تحديده بعد 27 أكتوبر 2019. يوفنتوس / جنوى  الجولة العاشرة  ملعب أليانز  30 أكتوبر 2019. تورينو / يوفنتوس  الجولة ال11  الملعب الأولمبي  3 نوفمبر 2019. يوفنتوس / ميلان  الجولة ال12  ملعب أليانز  10 نوفمبر 2019. أتالانتا / يوفنتوس  الجولة ال13  ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا  24 نوفمبر 2019. يوفنتوس / ساسولو  الجولة ال14  ملعب أليانز  1 ديسمبر 2019. لاتسيو / يوفنتوس  الجولة ال15  ملعب الأولمبيكو  8 ديسمبر 2019. يوفنتوس / أودينيزي  الجولة السادسة عشر  ملعب أليانز  15 ديسمبر 2019. سامبدوريا / يوفنتوس  الجولة ال17  ملعب لويجي فيراريس  22 ديسمبر 2019. يوفنتوس / كالياري  الجولة ال18  ملعب أليانز  5 يناير 2020. روما / يوفنتوس  الجولة ال19  ملعب الأولمبيكو  12 يناير 2020. يوفنتوس / بارما  الجولة ال20  ملعب أليانز  19 يناير 2020. نابولي / يوفنتوس  الجولة ال21  ملعب سان باولو  26 يناير 2020. يوفنتوس / فيورنتينا  الجولة ال22  ملعب أليانز  2 فبراير 2020. هيلاس فيرونا / يوفنتوس  الجولة ال23  ملعب مارك أنتونيو بينتيِغودي  9 فبراير 2020. يوفنتوس / بريشيا  الجولة ال24  ملعب أليانز  16 فبراير 2020. سبال / يوفنتوس  الجولة ال25 لم يحدد 23 فبراير 2020. يوفنتوس / إنتر  الجولة ال26  ملعب أليانز  1 مارس 2020. بولونيا / يوفنتوس  الجولة ال27  ملعب ريناتو ديِلارا  8 مارس 2020. يوفنتوس / ليتشي  الجولة ال28  ملعب أليانز  15 مارس 2020. جنوى / يوفنتوس  الجولة ال29  ملعب لويجي فيراريس  22 مارس 2020. يوفنتوس / تورينو  الجولة ال30  ملعب أليانز  5 أبريل 2020. ميلان / يوفنتوس  الجولة ال31  ملعب سان سيرو  11 أبريل 2020. يوفنتوس / أتَالانتا  الجولة ال32  ملعب أليانز  19 أبريل 2020. ساسولو / يوفنتوس  الجولة ال33 لم يحدد 22 أبريل 2020. يوفنتوس / لاتسيو  الجولة ال34  ملعب أليانز  26 أبريل 2020. أودينيزي / يوفنتوس  الجولة ال35 لم يحدد 3 مايو 2020. يوفنتوس / سامبدوريا  الجولة ال36  ملعب أليانز  10 مايو 2020. كالياري / يوفنتوس  الجولة ال37 لم يحدد 17 مايو 2020. يوفنتوس / روما  الجولة الأخيرة  ملعب أليانز  24 مايو 2020.
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