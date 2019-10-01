جدول مباريات يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي ودوري ابطال اوروبا

اسم المباراة الجولة اسم الملعب موعد المباراة إنتر / يوفنتوس الجولة السابعة ملعب جوزيبي مياتزا 6 أكتوبر 2019. يوفنتوس / بولونيا الجولة الثامنة ملعب أليانز 20 أكتوبر 2019. ليتشي / يوفنتوس الجولة التاسعة لم يتم تحديده بعد 27 أكتوبر 2019. يوفنتوس / جنوى الجولة العاشرة ملعب أليانز 30 أكتوبر 2019. تورينو / يوفنتوس الجولة ال11 الملعب الأولمبي 3 نوفمبر 2019. يوفنتوس / ميلان الجولة ال12 ملعب أليانز 10 نوفمبر 2019. أتالانتا / يوفنتوس الجولة ال13 ملعب أتليتي أدزوريِ ديِطاليا 24 نوفمبر 2019. يوفنتوس / ساسولو الجولة ال14 ملعب أليانز 1 ديسمبر 2019. لاتسيو / يوفنتوس الجولة ال15 ملعب الأولمبيكو 8 ديسمبر 2019. يوفنتوس / أودينيزي الجولة السادسة عشر ملعب أليانز 15 ديسمبر 2019. سامبدوريا / يوفنتوس الجولة ال17 ملعب لويجي فيراريس 22 ديسمبر 2019. يوفنتوس / كالياري الجولة ال18 ملعب أليانز 5 يناير 2020. روما / يوفنتوس الجولة ال19 ملعب الأولمبيكو 12 يناير 2020. يوفنتوس / بارما الجولة ال20 ملعب أليانز 19 يناير 2020. نابولي / يوفنتوس الجولة ال21 ملعب سان باولو 26 يناير 2020. يوفنتوس / فيورنتينا الجولة ال22 ملعب أليانز 2 فبراير 2020. هيلاس فيرونا / يوفنتوس الجولة ال23 ملعب مارك أنتونيو بينتيِغودي 9 فبراير 2020. يوفنتوس / بريشيا الجولة ال24 ملعب أليانز 16 فبراير 2020. سبال / يوفنتوس الجولة ال25 لم يحدد 23 فبراير 2020. يوفنتوس / إنتر الجولة ال26 ملعب أليانز 1 مارس 2020. بولونيا / يوفنتوس الجولة ال27 ملعب ريناتو ديِلارا 8 مارس 2020. يوفنتوس / ليتشي الجولة ال28 ملعب أليانز 15 مارس 2020. جنوى / يوفنتوس الجولة ال29 ملعب لويجي فيراريس 22 مارس 2020. يوفنتوس / تورينو الجولة ال30 ملعب أليانز 5 أبريل 2020. ميلان / يوفنتوس الجولة ال31 ملعب سان سيرو 11 أبريل 2020. يوفنتوس / أتَالانتا الجولة ال32 ملعب أليانز 19 أبريل 2020. ساسولو / يوفنتوس الجولة ال33 لم يحدد 22 أبريل 2020. يوفنتوس / لاتسيو الجولة ال34 ملعب أليانز 26 أبريل 2020. أودينيزي / يوفنتوس الجولة ال35 لم يحدد 3 مايو 2020. يوفنتوس / سامبدوريا الجولة ال36 ملعب أليانز 10 مايو 2020. كالياري / يوفنتوس الجولة ال37 لم يحدد 17 مايو 2020. يوفنتوس / روما الجولة الأخيرة ملعب أليانز 24 مايو 2020.

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