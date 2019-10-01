||الهلال||الزعيم السعودي في مهمة صعبة اليوم أمام زعيم الأندية القطرية نادي ||السد|| في ذهاب نصف...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا عرب فور هوست، في المملكة العربية السعودية ودولة قطر والدول العربية جميعها من المحيط إلي الخليج، أنتم على موعد الليلة مع الإثارة والمتعة مع ديربي الخليج العربي، بين الزعيمين “الهلال السعودي والسد القطري”، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، المقرر أقامته اليوم على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

تترقب الجماهير العربية خاصة في المملكة العربية السعودية وقطر، اللقاء الهام بين الهلال والسد والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، على الأراضي القطرية، ويأمل الزعيم السعودي بالخروج بأفضل نتيجة تساعده في لقاء العودة، المقرر لعبه في استاد محيط الرعب في العاصمة السعودية الرياض في 22 من أكتوبر.

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التشكيل المتوقع لفريق الهلال السعودي اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني،علي البليهي، جيانج هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: عبد الله عطيف، محمد كنو،سالم الدوسري،سيباستيان جيوفينكو،أندريه كارلو.

الهجوم: بافيتمبي جوميس.

التشكيل المتوقع لفريق السد القطري اليوم

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: عبد الكريم حسن،طارق سلمان، خوخي بوعلام، رورو.

خط الوسط: جابي، جونج وويونج، أكرم عفيف،نام تاي هي، حسن الهيدوس.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

تعرف على حكم المباراة بين الهلال والسد.

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوي أدارة المباراة للحكم الدولي “أحمد أبو بكر الكاف”

تعرف على معلق مباراة السد والهلال اليوم على قنوات بي إن سبورت.

أسندت قنوات بي إن سبورت التعليق على المباراة للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.