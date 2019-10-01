“استقبل” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج مجان اليوم في دوري...

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ويسعى كلا من الفريقين في لقاء اليوم لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من أجل الحصول على النقاط الثلاث المستحقة ووضعها في الرصيد، وتضم مجموعة ريال مدريد كلاً من باريس سان جيرمان وكلوب بروج وفريق جلطة سراي، ويتصدر المجموعة باريس سان جيرمان برصيد ثلاثة نقاط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج

وستقام مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم الثلاثاء الموافق 1-10-2019 على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وبغداد والمغرب وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

المباراة التوقيت الملعب الريال وكلوب بروج 7:00 القاهرة

8:00 مكة سانتياجو برنابيو

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج مجانا

Football HD تبث علي القمر ياه سات 52 شرق، عبر التردد 11785 – الاستقطاب أفقي H – معدل الترميز 27500

IRIB Varesh تبث على عرب سات 26 شرق، عبر التردد 11881 – معدل الترميز 27500 – الاستقطاب افقي H، وتبث على بدر سات 26 شرق، عبر التردد 12265 – معدل الترميز 30000 – الاستقطاب افقي H

ARENA SPORT 4 تبث على القمر البلغاري 1.9 شرق ، عبر التردد 12380 – معدل الترميز 30000- الاستقطاب افقي