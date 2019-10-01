شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتاج الحربى يدعم اللاعبين بزيارة المران الأخير قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى حضور مران ناديه المقرر له الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، لدعم اللاعبين قبل مواجهة الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وكان أشرف عامر قد صرف للاعبين مكافأة الفوز على نادى مصر بالجولة الأولى للدورى بعد المباراة مباشرة لتحفيزهم على مواصلة قطار الانتصارات.

ورفض رئيس الإنتاج الحربى فكرة رصد مكافآت خاصة للاعبين حال تحقيق نتيجة إيجايبة أمام الأهلى، مشيراً إلى أن هناك لائحة يسير وفقاً إليها، كما أن الجهاز الفنى واللاعبين يعرفون كيفية الوصول لأهدافهم بدقة شديدة.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام الأحد الماضى، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.