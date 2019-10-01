شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستبعد ديانج والشيخ وصالح جمعة من مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة من العيار الثقيل استبعد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المالى أليو ديانج من قائمة الفريق التى تواجه الإنتاج الحربى غداً الأربعاء فى ثانى جولات بطولة الدورى العام، وذلك على الرغم من تألقه اللافت فى مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، والتى جاءت فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

كما شهدت القائمة استبعاد كل من صالح جمعة وأحمد الشيخ، فيما ضمت القائمة كلاً من شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحى وحمدى فتحى ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد فتحى ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايى ومحمد هانى.