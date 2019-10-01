شكرا لقرائتكم خبر عن فارياس يجهز باولو وناصر منسى لخلافة الغزال أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش الثنائى حسام باولو وناصر منسى لاعبا الفريق لقيادة خط الهجوم فى المباراة المقبلة أمام بيراميدز لخلافة عمرو جمال.

ويستعد الطلائع لمباراة بيراميدز بالجولة الثالثة للدورى، المقرر لها الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

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كما يجهز فارياس السنغالى تالا نداى مهاجم الطلائع للظهور فى مباراة بيراميدز بعدما غاب عن المباراتين الماضتين للفريق بسبب عدم جاهزيته الفنية والبدنية.

وتعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبى بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشهدت المباراة طرد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش فى الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد حصوله على الإنذار الثانى بعد تعمده لمس الكرة بيده أمام مرمى إنبى، وأحرز هدف إنبى محمد شريف فى الدقيقة 16، بينما تعادل تالا نداى لطلائع الجيش فى الدقيقة 68.

وكان الطلائع قد خسر من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأولى للدورى.