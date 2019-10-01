شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإسماعيلى يتوجهون للإسكندرية لملاقاة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى الإسكندرية، صباح اليوم، استعدادا لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا فى ثانى جولات الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الدراويش المران الختامى بأحد الملاعب بالإسكندرية.

وفى سياق آخر سيغادر الفريق للقاهرة مباشرة دون العودة للإسماعيلية من أجل الاستعداد للقاء وادى دجلة المحدد له السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت بالجولة الثالثة للمسابقة، سعيا لتفادى أزمة الإرهاق وضيق الوقت.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة المصرى البورسعيدى غدا الأربعاء، فى ثانى جولات الدورى المحلى.

وشهدت القائمة عودة محمد صادق صانع ألعاب الفريق بجانب ضم دونجا ومدبولى بعد اكتمال جاهزيتهما.

Advertisements

وجاءت القائمة كاملة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى عبد الفتاح، محمد فوزى .

خط الدفاع: محمد مجدى الجمل، باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، محمود دونجا، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، محمد صادق.

خط الهجوم: شيلونجو، بيكيتى سيلفا، محمد حمدى زكى، محمد الشامى، وجيه عبد الحكيم.