شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلى اختباراً صعباً حينما يلاقى نظيره الإنتاج الحربى على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية لمسابقة الدورى، فى مواجهة يدخلها المارد الأحمر بحثاً عن مواصلة انتصاراته سواء المحلية أو الأفريقية بعدما تأهل لدور المجموعات بدورى اللأبطال الأفريقى عقب الإطاحة بكانو سبورت بطل غينيا بالفوز ذهاباً وإياباً بمجموع المباراتين 6 / 0.

موعد مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي

تقام مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى تمام الثامنة مساء غد الأربعاء، ويسعى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر لقيادة فريقه لتحقيق الانتصار الخامس تحت قيادته فى ثانى ظهور له بمسابقة الدورى العام، بعد الفوز على سموحة فى الجولة الأولى للمسابقة بهدف دون رد، ضمن خطته المحكمة للحفاظ على درع الدورى فى القلعة الحمراء للموسم الخامس على التوالى.

فايلر يبحث عن الانتصار الخامس مع الأهلى

رينيه فايلر قاد الأهلى فى 4 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، وأخيرًا كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد.

ويرغب فايلر بالاستمرار فى استخدام سياسة التدوير لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد وتقليل معدل الإصابات الذى شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترة الأخيرة، ويفتقد الأهلى لخدمات مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتد الفريق أى لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مواجهة الإنتاج الحربى مكوناً من محمد الشناوى، أيمن اشرف، رامى ربيعة، على معلول، أحمد فتحى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة وجونيور اجاي.

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مختار مختار يبحث عن نتيجة إيجايبة أمام الأهلى

على الجانب الآخر يسعى مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة الغد بهدف تعطيل قطار الأهلى المنطلق بقوة محلياً وأفريقيا، ويعول مدرب الإنتاج على الاستفادة من خبرات الثنائى باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق وأيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى.

وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكوناً من "عامر عامر - أحمد شديد قناوى - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - السيد الشبراوى - محمود عادل - مصطفى الجمل - محمد فييرا - موسى دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب".