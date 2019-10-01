شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مشاركة باسم مرسى مع الإنتاج أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى لاختبار طبى، اليوم الثلاثاء، فى المران الأخير لفريقه المقرر له الرابعة عصرا استعداداً لمواجهة الأهلى فى الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية للدورى.

ويأتى الاختبار الطبى لحسم مصير مشاركة باسم مرسى فى مباراة الأهلى من عدمه لاسيما بعد تعرضه لكدمة أسفل الركبة وإجراء جلسات علاجية وأن تبدو فرص لحاقه بالمباراة صعبة.

ولم يشارك باسم مرسى مع الإنتاج الحربى فى مباراة الجولة الأولى بالدورى التى فاز بها الفريق بثلاثية دون رد على حساب نادى مصر.

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ورفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس.

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج، لاسيما فى مواجهة الأهلى الذى نجح مهاجم الزمالك السابق فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى إف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.