شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة يد اسبورتنج فى البطولة الأفريقية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق كرة اليد بنادى اسبورتنج بقيادة أسر القصبى قائمة اللاعبين المشاركة فى البطولة الأفريقية للأندية، المحدد لها الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر الجارى بالرأس الأخضر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من محمد هشام بسيونى و عمر ايمن و أحمد عبدالله و شادى محمود خليل و يوسف خالد وجلال أيمن و سمير أبى الدرداء و أحمد محمد السيدو أحمد سعيد و عمر محى و سامح محمد و على مجدى و مصطفى اسامة و عصام على حسنين و محمد أحمد إبراهيم و أحمد قاسم و حسام محمود و أحمد وليد.

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ومن المقرر أن تغادر البعثة فجر غد الأربعاء على نفس طائرة فريق الزمالك المشارك فى البطولة أيضا بصفته بطل الدورى والفريق السكندرى بطل السوبر، حيث يرأس بعثة سبورتنج علا أبو سمرة عضو مجلس الإدارة.

يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلا من وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر.

فيما وقع اسبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من إنتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.