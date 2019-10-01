شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يحتفلون بعيد ميلاد تريزيجيه على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على تهنئة محمود حسن "تريزيجيه"، نجم منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى بعيد ميلاده الـ25، عبر حساباتهم الشخصية على موقع "إنستجرام".

ويعد محمود تريزيجيه من أبرز عناصر المنتخب الوطنى فى السنوات الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات فنية وتهديفية فائقة، ولعب دوراً كبيراً فى تأهل "الفراعنة" لبطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا العام الماضي، بعد غياب دام 28 عاماً.

وتربى محمود تريزيجيه على حب كرة القدم منذ أن كان عمره 7 سنوات فكان دائم ممارسة كرة القدم فى شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال.

ومع بداية تألق الناشئ داخل أكاديمية النادى الأهلى، تعرض لصدمة قوية بعد وفاة والده وكان عمره قد تجاوز 10 أعوام، وكان والد تريزيجيه قد أوصاه برعاية أشقائه وتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم على الرغم أنه كان الأصغر سناً بين أشقائه، قائلاً له "أنت اللى هتسكن أخواتك فى عماير".

لعب تريزيجيه لأندية الأهلى وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركى وحالياً فى أستون فيلا الإنجليزى، واستطاع أن يُحقق بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر كما استطاع أيضاً أن يضع اسمه ضمن الحاصلين على بطولتي 2012 و 2013 من دوري أبطال أفريقيا مع النادى الأهلى، كما حصد العديد من الألقاب الأخرى مع المارد الأحمر.



احمد بلال



احمد عادل

Advertisements



جنش



سعد سمير



عبد الله السعيد



كريم حافظ



كهربا



محمد الشناوي