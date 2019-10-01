شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعدد أسباب صعوبة مواجهة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى أهمية مواجهة الإنتاج الحربى التى تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام، فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام، وذلك لمواصلة انطلاقة الفريق، والتقدم خطوة جديدة نحو الأهداف التى يتطلع إليها الجهاز الفنى واللاعبون خلال الفترة الحالية قبل توقف المسابقة.

وأوضح عبد الحفيظ أن الإنتاج الحربى يحظى بكل احترام وتقدير من الأهلى، وهناك اهتمام كبير وتركيز من الجميع قبل هذه المواجهة، معلقاً "الإنتاج الحربى فريق يضم جهازا فنيا محترما بقيادة مختار مختار، وقدم كرة جيدة خلال الموسم الماضى، وحصل على نقطة من الأهلى خلال مباراة الفريقين بالدور الأول، وهو يجيد اللعب مع الكبار، ونتائجه تؤكد ذلك".

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وأضاف عبد الحفيظ "الأهلي يسير خطوة بخطوة، ويتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وهناك فصل بين البطولات التى يشارك بها الفريق، بسبب الكم الهائل من خبرات اللاعبين".