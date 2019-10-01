شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحتفل بعيد ميلاد عمرو بركات الـ28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر موقع تويتر، على الاحتفال بعيد ميلاد عمرو بركات صانع ألعاب الفريق، الذى أكمل اليوم عامه الـ28، حيث ولد فى عام 1991.

وانضم بركات لناشئى الأهلى فى عمر الخامسة أثناء وجود الهولندى كروفر، وتولى تدريبه عدد من المدربين أبرزهم بدر رجب وعلاء ميهوب ومجدى طلبة ثم التحق بقطاع الناشئين بالأهلى حتى بلغ 15 عامًا.

رحل عمرو بركات عن صفوف الشياطين الحمر فى عمر الـ15 بسبب صغر جسمه، والتحق بعدها بفريق تحت 18 عامًا بالزمالك الذى كان يضم وقتها حازم إمام الصغير، وعلاء على، حيث تصعيده من فريق الناشئين أثناء تدريب حسام حسن لنادى الزمالك، قبل أن يعود لصفوف الناشئين على يد حسن شحاتة.

سافر بركات إلى بلجيكا فى عمر الـ17 من أجل قضاء فترة معايشة بنادي جينك، إلا أن الأمر انتهى به بالعودة لمصر بعد قضاء عدة فترات معايشة بالعديد من الأندية لينضم لتدريبات الزمالك وينال إعجاب البرتغالى جورفان فييرا المدير الفنى للزمالك أنذاك، لكن الزمالك لم يوقع عقدًا معه ليرحل عن الفريق، وينضم إلى صفوف مصر المقاصة ليسطع نجمه مع إيهاب جلال وينتقل لفترة احترافية فى ليرس البلجيكى قبل أن يعود إلى مصر عبر النادى الأهلى الذى انتقل منه إلى نادى الجونة.