اونلاين | شووت NOW plus مشاهدة مباراة الهلال والسد بث مباشر LIVE7HD يلا شوت KSA تابع لايف رابط ماتش السد جودة متعددة

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الهلال والسد دوري أبطال آسيا 2019، الزعيم يواجه السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، الهلال السعودي ضد السد القطري ALHILAL vs ALSAAD NOW قمة عربية خالصة تضمن وجود فريق عربي على الأقل في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وتكتسب المباراة أهمية كبرى حيث تُعتبر نهائي مبكر قبل الأوان، والإثارة متوقعة بشكل كبير، وهو الأمر الذي يجعل كل الاحتمالات ممكنة نظراً للتقارب مستوى الفريقين في الوقت .

موعد مباراة الهلال السعودي والسد القطري اليوم

تنطلق مباراة الهلال والسد اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب استاد جاسم بن حمد وتُنقل المباراة على قنوات بي إن سبورتس bein sports 2hd وقناة الكأس HD 3 بتعليق كل من حفيظ دراجي وخليل البلوشي في مباراة كبيرة بين الزعيم والعنابي.

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الهلال السعودي والسد القطري دوري أبطال آسيا

أنهى الهلال السعودي ALHILAL استعداداته لخوض مباراة السد القطري اليوم من أجل التأهل للدور النهائي بعد أن تعثر في المباراة السابقة في الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بين الهلال والفيحاء، وعلى الجانب الآخر فقد أكد المدير الفني للسد القطري تشافي هيرنانديز -نجم برشلونة السابق- جاهزية لاعبيه للقاء الهلال، كما أكد على ثقته الكاملة في قدرة فريقه على تخطى عقبة الهلال الصعبة في نصف نهائي البطولة القارية العريقة.