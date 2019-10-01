اونلاين | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشرLIVERPOOL GOAL يلا شوت beIN SPORTS HD شاهد الآن على المفتوح بوكا جونيورزNOW

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يلتقي فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم الأربعاء 2 أكتوبر، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس.

- موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت :-

وستقام المباراة بين بوكا جونيورز وريفربليت يوم 2 أكتوبر في الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الرابعة والنصف صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت المغرب.

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بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 22 من نفس الشهر، على أن تقام المباراة النهائية في شهر نوفمبر القادم وعلى الجانب الآخر يضرب فريق جريميرو مباراة كبيرة مع فريق فلامنجو في ديربي برازيلي بين الناديين، وسيكون نهائي البطولة هذة السنة بين فريقين ارجنتيني وفريق برازيلي.

- مشوار بوكا جونيورز وريفربليت في كوبا ليبرتادوريس :-

ونجح فريق ريفير بليت الأرجنتيني في الصعود لدور النصف نهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس، وذلك على حساب فريق سيرو بورتينو البارجوياني، بعد الفوز عليه بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

بينما تأهل فريق بوكا جونيورز على حساب فريق ليجا دي كيتو، بعد الفوز عليه في الذهاب خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، والتعادل في الإياب بنتيجة سلبية.