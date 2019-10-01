اونلاين | يلا شوت stream مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر رابط يوتيوب YALLA BEIN متعدد الجودات كورة لايف ريال مدريدYAL

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موعد مباراة ريال مدريد القادمة، ريال مدريد وكلوب بروج” أقيمت قرعة دورى أبطال أوروبا نسخة 2019/2020، وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد بالمجموعة الأولى التى تضم مع فرق باريس سان جيرمان، بجانب فريق جالطة سراى، وكلوب بروج، ويسعى الريال فى نسيان الموسم الكارثى الماضى والوصول لكأس المعهودة و عبور دور المجموعات حتى النهاية.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج اليوم

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