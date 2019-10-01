رياضة | مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي إراحة عمرو السولية أمام الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الجوري المصري.

ويرغب فايلر في الدفع بالمالي أليو ديانج في تشكيل الأهلي الأساسي كبديل لعمرو السولية بعد تألق ديانج في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك عمرو السولية ي المباريات الأربعة الماضية مع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منذ قدومه إلى القلعة الحمراء.

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

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المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.