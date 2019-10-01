رياضة | كريستيانو رونالدو: لست مجنونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو: لست مجنونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي أن يكون مهووسا بتأدية التمرينات البدنية بكثرة، مشككًا في أن يكون بلوغه الـ34 من العمر قد أثرت على مستواه.

وقال رونالدو في مقابلة مع موقع "SPORTbible": "لست مجنونا لأكون مهووساً بالتمرينات الكثيرة. أنا مهووس بالنجاح، وهما أمران مختلفان تماماً".

Advertisements

وأضاف رونالدو: "حتى الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى لديهم دوافع دائمًا، وعليهم العمل بجد لتحقيق أشياء جيدة، هذا هو ما يحفزني، كل شخص لديه ضغط، فأنت لديك ضغوط لإجراء مقابلة جيدة مع كريستيانو، لكن الأمر يعتمد على الطريقة التي تتعامل بها مع هذا الأمر وهذا هو المهم".

وتابع رونالدو: "عليك أن تثق في نفسك، في كرة القدم لدي سيطرة أكبر، وأعرف ما يمكنني القيام به، لكن في مجال الأعمال، فالأمر أكثر صعوبة، أنت تعتمد على أشخاص آخرين".

وواصل الدون: "الأمر استغرق عدة سنوات من العمل الجاد والتفاني والشغف لكي أحقق ما أنا عليه حاليًا في عالم كرة القدم.. لازلت في عالم كرة القدم ولم أغادره بعد، لكنني رجل تنافسي ولا أحب أن أكون رقم 2 أو 3، حيث أريد دائمًا أن أكون رقم واحد، وسأفعل ذلك بنسبة 100%".