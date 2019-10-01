رياضة | سواريز يرحل عن برشلونة ويعود إلى ليفربول.. ما الحقيقة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سواريز يرحل عن برشلونة ويعود إلى ليفربول.. ما الحقيقة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر تقارير صحيفة مفاجأة من العيار الثقيل عن رغبة لويس سواريز نجم هجوم نادي برشلونة الإسباني في الرحيل للعودة إلى ليفربول الإنجليزي.

ونقل موقع teamtalk عن وسائل إعلام إسبانية أن سواريز يخطط للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري للعودة إلى ليفربول.

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وأوضح الموقع أن سواريز طلب من مدير أعماله التواصل مع إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لختام مشواره الكروي هناك.

وانتقل سواريز من ليفربول إلى برشلونة في صيف عام 2014 وينتهي عقده في صيف 2021 ولم يتم تجديد عقده حتى الآن مع العملاق الكتالوني.

وأكد teamtalk أن إدارة برشلونة منفتحة على رحيل سواريز بنهاية الموسم الجاري؛ لأنها آخر فرصة للحصول على 50 مليون يورو من بيع اللاعب.