رياضة | 30 لاعبا في قائمة مالية كفر الزيات للموسم الجديد

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استقر نادي مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي المدير الفني، علي اختيار 30 لاعبا في قائمة الفريق استعدادا للموسم الجديد وضمت القائمة كلا من:-

عبدالله جابر، والبيلي، وحمدي الفقي، ودونجا، وعبدالله البلاط، وحبظلم، ودكة، وأحمد العش، ومحمد سمير، وعبدالرحمن موسي، ومحمد شرف، وأمير بلبول، وحليمو، وكريم عماد، وأحمد صلاح، وإياد أحمد، والسيد شيبة، وعبدالله السيد، ومحمود عزت، ومحمد مرسي، ومودي، ومحمود عطعوط، ومحمود البركي، وسعد البصيلي، وعبدالعزيز ابراهيم، وأحمد عاشور، ومختار سليمان، وحازم النحاس، ونجيب.

- فترة الإعداد



شهد فريق الكرة بالنادي إنفراجة مالية بعد أزمة مالية طاحنة واجهت النادي في منتصف الموسم الماضي، وصعد الفريق للممتاز ب بصعوبة بأقل الإمكانيات.

حيث خاض الفريق فترة إعداد في وقت متأخر بعد أن وافق رئيس الشركة علي وجود راعي للفريق الأول، وكانت أول مباراة ودية جمعت مالية كفر الزيات مع قحافة وانتهت بفوز المالية بنتيجة 6/2، وخسر من كوم حمادة بهدف نظيف.

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- قائمة الراحلين



ورحل عن صفوف الفريق عدد كبير من القوام الأساسي للفريق، لأندية الممتاز ب والدرجة الثالثة وضمت قائمة الراحلين الموسم الماضي كلا من :-

1- أحمد نصر الدين كفر الشيخ

2- محمود يوسف أبو جبل بلطيم

3- حسام حسن بلطيم

4- محمد ابو عصا شاتوكا الألومنيوم

5- محمود حشيش الألومنيوم

6- محمود شهاب بلدية المحلة

7- عبد الحميد فؤاد ميدو بلدية المحلة

8- أحمد العوضى دمنهور

9- باسم عادل منتخب السويس

10- معتز نصر مياة البحيرة

11- عبد الرحمن محى ميت خاقان

12-محمد عبد الرحمن الشمس

13- مصطفى السيد ضبيش النصر للتعدين

14- عبد الجليل محمد كاكا دمياط

15- محمد زهران الشرطة

16- أحمد صلاح الشرطة

17- عبدالله الحداد سمنود

18-محمد صبرى سمنود

19- رضوان شاكيري الشرطة

ويستضيف المالية نظيره غزل المحلة في إفتتاحية دوري القسم الثاني والمقرر له يوم الثلاثاء الموافق 22 اكتوبر في الثالثة عصرا.