رياضة | تمرد أم هروب.. إجهاد محمد صلاح.. كذب x كذب (أرقام)

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نوه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري إلى احتمالية غياب محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن معسكر شهر أكتوبر بدعوى إجهاده.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بيانا بالأمس تقول خلاله إن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني تواصل مع محمد صلاح للإطمئنان على حالته الصحية ومعرفة مدى حالة الإجهاد الذي يعاني منه، بسبب ضغط المباريات المتلاحقة ومدى احتياجه إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظا عليه من أي مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية

محمد صلاح.. مباراة كل 6 أيام

ولكن أرقام محمد صلاح هذا الموسم في المشاركة تُظهر أن اللاعب الدولي المصري يشارك في مباراة كل 6 أيام، حيث خاض مع ليفربول هذا الموسم حتى الآن 10 مباريات منذ بداية الموسم الحالي بتاريخ 4 أغسطس الماضي حتى الأول من أكتوبر الحالي.

كانت أول مباراة لصلاح مع الريدز يوم 4 أغسطس في نهائي الدرع الخيرية أمام فريق مانشستر سيتي وذلك قبل بداية الدوري الانجليزي الممتاز، والذي بدأت منافسته يوم 9 اغسطس بمباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي بمشاركة صلاح أيضاً، وكانت المباراة التالية يوم 14 أغسطس أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي بمشاركة الدولي المصري أيضاً.

وعاد صلاح مع فريقه ليشارك في البريميير ليج أمام فريق ساوثهامبتون يوم 17 أغسطس، وأمام فريق أرسنال 24 أغسطس، وضد فريق بيرنلي 31 أغسطس.

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بعد مباراة بيرنلي كنا هناك توقف دولي للمنتخبات في العالم، ولكن لم يكن لدى الفراعنة مدرب حينها فلم يتم استدعاء اللاعبين لمعسكر بمنتخب مصر، وحرص صلاح على قضاء إجازة في تلك الفترة مع أسرته في الإمارات.

وانتهى التوقف الدولي للمنتخبات وعاد صلاح إلى المشاركة مع ليفربول أمام فريق نيوكاسل يونايتد يوم 14 سبتمبر، وضد فريق نابولي يوم 17 سبتمبر في دوري أبطال أوروبا، ويوم 22 سبتمبر أمام فريق تشيلسي في البريميرليج.

وحرص يورجن كلوب على إراحة صلاح في مباراة كأس الرابطة الإنجليزية وعدم مشاركة جميع اللاعبين الأساسيين وتجربة بعض الشباب وبعض من اللاعبين الذين لم يشاركوا منذ بداية الموسم الجاري.

آخر مباراة لمحمد صلاح حتى الآن يوم 28 سبتمبر الماضي أمام شيفيلد يونايتد بالبريميير ليج، وسيشارك محمد في مباراة سالزبورج غدا في دوري أبطال أوروبا خاصة بعد خسارة الريدز الجولة الأولى من فريق نابولي الإيطالي، وأيضاً من المتوقع بالطبع مشاركته أمام ليستر سيتي يوم السبت المقبل على ملعب الانفيلد في الدوري الإنجليزي.

تلك الأرقام توضح خوض محمد صلاح هذا الموسم مع ليفربول وقبل المعسكر الدولي القادم والذي يبدأ 7 لأكتوبر 12 مباراة من يوم 4 أغسطس وحتى السابع من أكتوبر المقبل، وما يوضح أن صلاح بالأرقام يشارك في مباراة كل ما يقارب 6 أيام في حال مشاركته أمام سالزبورج وليستر سيتي، وستزيد معدل الأيام في حال غيابه عن إحدى المباراتين، وهذا ما يعد المعدل الطبيعي والأفضل لجميع اللاعبين في أوروبا، بل صلاح استفاد من التوقف الدولي الماضي عكس لاعبين معه في الفريق أساسين مثل "فان دايك - فينالدوم" واللذان شاركا مع هولندا في مباراتين بالتوقف الماضي، وأيضاً الكسندر ارنولد مع منتخب انجلترا، وروبرتو فيرمينيو مع منتخب البرازيل.

يذكر أن محمد صلاح قد أبدى حزنه الشديد في الفترة الأخيرة بعد عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم لصلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم والتي تقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث توج ليونيل ميسي بالجائزة، وحصد صلاح المركز الرابع.