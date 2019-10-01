رياضة | حسن موسى في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": واجهتنا صعوبات خلال فترة الإعداد وأتحمل مسئولية النتائج بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسن موسى في حوار لـ"الخليج 365 الرياضي": واجهتنا صعوبات خلال فترة الإعداد وأتحمل مسئولية النتائج بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحمل حسن موسي المدير الفنى للفريق الكروى بنادى بنى سويف على كاهله حلم ما يقترب ثلاثة ملايين ونصف مواطن سويفى، خلال مشوار الموسم الجديد.

حاوره "الخليج 365 الرياضي" قبل أيام قليلة من انطلاق مسابقة دورى القسم الثانى ، لرصد استعدادات فريقه خلال فترة الإعداد، التي شهدت تدعيمات فنية عديدة، وإقامة معسكرات تدريبية ومباريات ودية لتجهيز لاعبيه للمنافسة على الصعود للدروي الممتاز.

أسئلة عديدة وملفات كثيرة أوضحها المدير الفني في السطور التالية :



- فى البداية كيف تقيم فترة إعداد فريق بني سويف ؟



بالنسبة لفترة الإعداد تخللها إقامة معسكر طويل في منتجع الأسيوطي، وأعتبرها فترة إعداد نموذجية، لكن المشكلة التى واجهتنا هى أننا خططنا أن فترة الإعداد الثانية التى أقيمت بالإسكندرية تنتهى قبل إنلطاق الدوري فى حدود اسبوعين أو ثلاثة بناء على تصريحات أعضاء الجبلاية حينها ، وخضنا مباريات كثيرة وجهزّنا الفريق ولكن كانت المفاجأه عقب ذلك بتأجيل الدورةي مما أوجد بعدها أزمة لجميع الفرق بعد استعدادها بشكل كبير .

- ردد البعض أن كثرة المباريات الودية والتي وصلت لـ 16 مباراة كلّف خزينة النادي؟



فيما يخص أننى قمت بالتحميل على خزينة النادى وذلك نتيجة كثرة عدد المباريات الودية فهذا الأمر غير صحيح ، المباريات الودية التى أقيمت لم تتخطى تكاليف الانتقال فقط وهى تختلف عن المعسكرات لأننا قمنا لأداء مباريات ودية بالقاهرة وعدنا للمحافظة فى ذات اليوم .

- شهد ملف الصفقات تساؤلات كبرى حول جدوى تلك الصفقات، ما تعقيبك؟



النادى أبرم نحو 15 صفقة جديدة وبالتالى تجد نصف الفريق لاعبين قدامى والنصف الآخر لاعبين جدد وهذا الأمر منطقي ولا أرى وجود مشكلة ، والإعمار السنية مختلفة وحاليا هناك العديد من اللاعبين يستطيعون اللعب بصفوف الفريق أكثر من خمس سنوات قادمة من ضمنهم ( الحضرى وأحمد الأمور وحسام البدرى وعلى وزة ورضا عبد العال وأحمد عبد الرازق وطه نادى وكريم أشرف ) وهناك لاعبين أمثال ( مصطفى الصفتى ومعتز محروس ومحمد على صادق وحسام عيسي ومحمود عاطف ) قد يكون معدل أعمارهم أعلى بعض الشى ولكنهم مستمرين من المواسم السابقة .

- لماذا تم الموافقة على رحيل اسلام صلاح للمقاولون العرب بالمجان فى الوقت الذى تم استقدام لاعبين بذات المركز ؟



فيما يختص بملف اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق فالحقيقة أننى عرضت فكرة أن هناك بعض اللاعبين الذين لن يكون لهم دور مع الفريق بهذا الموسم ، دورى يتلخص فنيا فى القيام بإبداء الرأى الفنى أما رحيل أى لاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع أو بالمجان فهذه النقطة لا تمت لى بصلة أو تعنيني وهى تعود لمجلس إدارة النادى .

- لماذا تم الغاء التعاقد مع الأفريقى كونيه ؟



الافريقي إبراهيما كونيه كان لاعب جيد وكنا نود الاستفادة من خدماته بصفوف الفريق ، ولكن اكتشفنا عقب التعاقد معه أن جواز السفر الخاص باللاعب سينتهى بعد ثلاث ايام من التعاقد معه وكان يجب تجديد جواز سفر اللاعب فى بلده وحاولنا بالتواصل مع السفارة وانتهينا فأنه يجب أنه يعود اللاعب لبلده لتجديد جواز السفر وايضا لإرسال البطاقة الدولية وحدثت أيضا حالة وفأة والدة اللاعب وعقبات إدارية أخرى مما جعلنا فى النهاية نتخذ قرار بعدم استكمال التعاقد مع اللاعبين لوجود صعوبات كبرى حيال استمراره.

- هل يؤثر تكرار إصابات اللاعبين على استراتيجية الجهاز الفنى خلال الفترة القادمة ؟



بالطبع الاصابات مشكلة كبيرة جدا لدى الفريق وأثرت فى نتائج وأداء الفريق بالعديد من الوديات وهناك 4 لاعبين قمنا بعرضهم على أحد الأطباء الكبار بالقاهرة وتبين معانأتهم بإصابات مزمنة من الموسم الماضى وتتمثل تلك الإصابات فى معانأة عبد الواحد عبد العزيز ظهير أيمن الفريق من الإصابة بالعضلة الخلفية بجانب إصابة بفقرات الظهر وتعرض مصطفى بلية لإصابة بالخلفية وكريم أشرف يعانى من إصابة بالحوض وطه نادى يعانى من إصابة بقدمه وجميعهم إصابات بتقارير طبية رسمية من الموسم الماضى وتم إكتشافها فى الوقت القريب .

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- ما هو دور مجلس الإدارة مع الجهاز الفني، وهل هناك أى مطالب لم يتم تحقيقها؟



مجلس إدارة النادى لم يقصر معنا بشئ ولم يحدث تدخل فى الأمور الفنية ومعظم الطلبات تم تلبيتها وبأمانة يقوموا بعملهم على أكمل وجه ، وفى حالة وجود أى تقصير لا قدر الله سيكون من الجهاز الفنى ومنى شخصيا .

- شهد الفريق العديد من المباريات وإشراك جميع اللاعبين فى أكثر من مباراة كيف يمكن تحقيق الانسجام والتفاهم رغم ما سبق ؟



الفريق ينقسم يتكون من لاعبين قدامى وجدد والمنطق يشير إلى ضرورة إجراء وديات كثيرة لتحقيق التجانس ، وهناك انسجام فى بعض الخطوط ولكن الإصابات تفرض نفسها ومهما كان الانسجام فالمباريات الودية تختلف عن المباريات الرسمية ولم نلعب على ملعبنا مباريات كثيرة وهو ما أثر بعض الشئ على اللاعبين خاصة وأن الملعب كبير نسبيا بخلاف العديد من الملاعب .

- ما قيمة تصعيد اللاعبين الناشئين للفريق الأول ؟



الأمر لا يعتبر سد خأنة والأهم أن هناك لاعبين بالقطاع يستطيعوا أن يلعبوا ويشاركوا بصفة أساسية، وعلى الجانب الآخر يوجد لدينا ثلاث أو أربع لاعبين تم تصعيدهم وهم خامات جيدة ومع الوقت والمباريات الودية يمكن لأى منهم التواجد مع الفريق الأول فى حالة اثبات ذاتهم وفرض شخصيتهم بالملعب .

- ما رأيك في نظام القسم الثاني ؟



عدد أندية المسابقة لم يفرق لى فنيا بقدر ما أن أقامة المسابقة بعدد 16 فريق كان سيرهق خزينة النادى كثيرا خاصة وأننا كنا سنواجه ثلاث فرق بمحافظة أسوان وهو أمر صعب وكان سيؤثر على الجميع ، وحاليا ستجد نحو 6 فرق ستنافس على الصعود .

- بعض جمهور بنى سويف ينتابه القلق من نتائج الفريق بالعديد من المباريات الودية وأيضا مستوى جاهزية اللاعبين ؟



لا أرى سبب للقلق نحن أدينا العديد من المباريات الودية بشكل مختلف ما بين مباريات ممتازة ومتوسطة وسيئة ، وواجهنا فرق كبيرة صغيرة، ونجحنا في الفوز عيهم ، وفى كل الحالات هناك أخطاء تظهر بالمباريات الودية ونحاول علاجها بشكل مستمر ، على الجميع التأكد أننا نعمل بشكل جيد ونراعى المولى عز وجل ونقوم بواجبنا على أكمل وجه ومستعدين للموسم الجديد .

- كيف ترى شكل المنافسة خلال الموسم الجديد ؟



الموسم الجديد سيكون أصعب موسم بالقسم الثانى وخاصة بالمجموعة الأولى وهناك 6 فرق ستنافس بنى سويف على الصعود وهم بالطبع أنفقوا بشكل جيد لاستقدام صفقات جديدة ، ويوجد نحو 3 أو 4 فرق قاموا بالانفاق أكثر من بنى سويف بجانب تواجد ثنائى فرق القاهرة ( الإعلاميين والبنك الأهلى ) وإمكانياتها المادية ممتازة ويمتلكون مدربين كبار ويعملون بدون ضغوطات ، كل تلك الأمور عكس الموسم الماضى تماما والذى كان يوجد به نحو ثلاث فرق فقط تنافس على الصعود والفروق حاليا بسيطة ومن يستطيع تحقيق الاستقرار الفنى والمادى سينجح فى تحقيق هدفه .

- من الفرق التى ترشحها للمنافسة بقوة حتى الاسابيع الأخيرة ؟



مجموعة الصعيد ليست سهله وهناك العديد من الفرق التى ستنافس خاصة الإعلاميين الذى يلعب لاعبيه دون ضغوط جماهيرية والبنك الأهلى بجانب المنيا والالمونيوم وسوهاج وبترول اسيوط المتوقع أن يكون الحصان الاسود بالمجموعة وتليفونات بنى سويف رغم بدايته لفترة الإعداد متأخرا الا أنهم نجحوا فى الحفاظ على قوام الفريق بشكل كبير .

ما هى مخاوفك قبل بداية الموسم الجديد ؟



المخاوف تتمثل فى عدم القدرة على تجهيز جميع صفوف الفريق خاصة المصابين خلال اسبوع وهم جميعهم بالشق الهجومى وهى إصابات من الموسم الماضى وتم اكتشافها بالمصادفة ولكن هذا دورى شخصيا ، وأعلن وعدى بأن اجهز جميع صفوف الفريق وعلى بداية الدوري سيجد الجميع الفريق بشكل جيد وأتحمل نتائج الفريق كاملة من اول يوم وحتى آخر يوم والنادى لم يقصر معنا بشئ ونستطيع تقديم موسم مميز .

